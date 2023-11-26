Молитвы за Путина, жалость к Зеленскому: куда пропала певица Елена Ваенга

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Ваенга

Российская певица Елена Ваенга после начала спецоперации сделала паузу в творческой деятельности. Чем она сейчас занимается, как относится к российской власти?

Куда пропала Ваенга после начала СВО, чем сейчас занимается

Елена Ваенга после начала спецоперации отменила гастроли и перестала появляться на радио и телевидении. Спустя время она вернулась в эфир Первого канала, став наставницей шоу «Голос 60+». Артистка привела участницу своей команды Раису Дмитренко к победе.

Певица изначально не комментировала свое отношение к СВО. Она обозначила в социальных сетях, что выскажет мнение позже.

«Сейчас буду молчать, как молчала 8 лет», — написала она в личном аккаунте.

В 2023 году Елена Ваенга вернулась к активной гастрольной деятельности, однако по состоянию здоровья дважды отменяла выступления. В феврале артистка перенесла концерты из-за ларингита. В августе представители певицы также сообщили о ее болезни, но не уточнили подробностей.

В конце ноября у Елены Ваенги стартует большой тур по городам России и Белоруссии.

Как Елена Ваенга относится к Путину и Зеленскому

Впервые свое отношение к российской политике Елена Ваенга выразила в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак в мае 2022 года. Артистка заявила, что она полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина. Певица рассказала, что она лично знакома с главой государства и выступала перед ним.

«Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента как за близкого человека», — сказала Елена Ваенга.

Елена Ваенга также знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, их встреча произошла в Греции на частном корпоративе. Певица отметила его талант и доброту души. Она считает, что Зеленскому не следовало становиться президентом, поскольку это «тяжелая ноша, которую он не тянет».

«Он артист. Веселый парень. Мне очень жаль, что он стал президентом, потому что это очень тяжелая ноша», — сообщила она YouTube-шоу «Макарена».

Как Елена Ваенга отзывается об Алле Пугачевой

Елена Ваенга не осуждает народную артистку СССР Аллу Пугачеву за отъезд из России после начала СВО. Она заверила, что не следит за ее передвижениями и творчеством ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), однако слова певицы о рабах и холопах приняла на свой счет.

«Я готова признать себя абсолютно глупой и не понявшей посыл человека. Но когда она сказала: „Были холопами, стали рабами“, тогда уж сильно все обиделись. Я тоже приняла это на свой счет. Потому что я люблю президента, мне нравится президент. Поэтому я, наверное, плохая. Никому не приятно, когда ему такое тычут. Время расставит все на свои места. Сейчас чудовищная агрессия. Но я точно не буду стоять в рядах тех людей, которые будут ее поливать», — объяснила Ваенга.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Елена Ваенга

Что известно о личной жизни Елены Ваенги

Елена Ваенга после развода с продюсером Иваном Матвиенко в 2016 году вышла замуж за музыканта Романа Садырбаева, с которым несколько лет жила в гражданском браке. Артистка изначально скрывала возлюбленного, но после рождения сына Ивана раскрыла его личность.

Артисты живут в Санкт-Петербурге. В программе «Судьба человека» Елена Ваенга заявила, что ей не подходит жизнь в Москве.

«Я приехала, посмотрела, походила, поглядела — и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей и на шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси господь. Но я совершенно из другого теста», — уточнила она.

Не интересуют певицу и московские мероприятия, на которых собираются звезды российского шоу-бизнеса. По словам Ваенги, вечера ей приятнее проводить не на вечеринках, а дома.

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