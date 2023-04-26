Жизнь до остановки сердца: как сложилась судьба певицы Наталии Власовой Дружба с Ваенгой, отношения с Пугачевой, заветы Гафта «умирать на сцене». Чем известна артистка, жизнь которой спасают врачи в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Исполнительница хита конца 90-х «Я у твоих ног» певица Наталия Власова после перенесенной операции на сердце не приходит в сознание уже сутки. 44-летняя артистка попала в реанимацию после того, как потеряла сознание во время корпоратива в Москве, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Представитель Власовой сообщил NEWS.ru, что «хороших прогнозов нет, и врачи говорят, чтобы не ждали».

Как складывалась судьба и карьера артистки, почему она исчезла со сцены на несколько лет после феерического старта и почему в звездной тусовке ходили слухи о ее «сложном характере» — в материале NEWS.ru.

Пугачева лично приглашала в «Рождественские встречи»

В конце 90-х студентка музыкального училища при консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге Наталия Власова исполнила песню собственного сочинения «Я у твоих ног». Песня стала хитом, дважды была удостоена премии «Золотой граммофон». В 2000 году исполнительницу пригласила в свою программу «Рождественские встречи» Алла Пугачева. Сама Наталия рассказывала, о том, что в подростковом возрасте видела себя во сне в гостях у Примадонны.

«Лет примерно в 13 мне приснился сон, будто нахожусь в гостях у Аллы Борисовны в ее московской квартире. Якобы я приехала из Петербурга на несколько дней погостить. Проснулась с улыбкой — сон мне понравился. И вот спустя почти десять лет он становится реальностью. Только я в гостях не дома, а в программе „Рождественские встречи“. Причем приехала по личному приглашению Аллы Борисовны», — вспоминала некоторое время назад в беседе с NEWS.ru певица.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Алла Пугачева

Первые песни написала об обиды на отца

Наталия рассказывала о своем детстве в Санкт-Петербурге и о сложных отношениях с родным отцом. По словам Власовой, отец был очень жестким и грубым, она боялась его. Но отчасти благодаря жесткости отца Наталия, по ее словам, и начала писать песни.

«Я с детства играю на фортепиано. Мне было лет 14, когда отец стал приходить в мою комнату и издевательским тоном говорил: „Всё классику пиликаешь — полная ерунда. Возьми и напиши что-то своё хотя бы“. Он меня пилил, пилил — я взяла и ему назло написала романс, трагический до безобразия. На следующий день написала еще один. А потом песни на меня буквально посыпались одна за другой откуда-то свыше. Это было незабываемо приятное незнакомое чувство», — вспоминала артистка.

Дружила с Ваенгой

Во время учебы в училище при консерватории имени Римского-Корсакова в родном Петербурге лучшей подругой Наталии Власовой была Елена Хрулева. Сейчас Хрулева известна под псевдонимом Елена Ваенга.

«Подруги мы были, что называется, неразлейвода. Нас иногда даже принимали за сестер, говорили, что мы очень похожи. Я показывала Лене свои песни. Некоторые ей нравились, и она говорила: «Когда я стану знаменитой, Натаха, обязательно спою эту твою песню и вот ту, может быть. То, что я тоже могу стать известной и исполнять свои песни сама, по моему, Лене не приходило в голову», — вспоминала в беседе с NEWS.ru певица.

По ее словам, «Лена Хрулева уже тогда знала, что будет звездой, и целенаправленно к этому шла».

Свой взлет в конце 90-х Власова называет «чередой случайностей». Через приятеля случайно познакомилась с питерским продюсером Юрием Богородицким и аранжировщиком Алексеем Яковелем. Записали песню «Я у твоих ног» в профессиональном звучании.

«Песню — удивительная удача — сразу взяли все топовые радиостанции Петербурга, она попала во все хит-парады. Когда в первый раз я услышала свою песню на радио, то завизжала от счастья очень-очень громко», — вспоминала певица.

Планировала, но не смогла работать с Иосифом Пригожиным

После яркого старта Наталии Власовой предлагали сотрудничество многие продюсеры. В том числе московские, например Иосиф Пригожин. Однако сотрудничество не задалось. О причинах Наталия Власова не хотела распространяться. Но уточняла, что «у шоу-бизнеса есть свои правила, которые мне не подходили».

Она переехала в Москву вместе с мужем Олегом (он занимался бизнесом в Питере, а потом в Москве). После рождения дочери певица сосредоточилась на семье. Хотя и от творчества не отказывалась.

«Муж собрал мне домашнюю музыкальную студию. Я записывала акустические альбомы, общалась с единочувственниками в интернете и считала, что прекрасно обхожусь без телевидения. Лишь когда в 2014 году вышел мой дуэт с Григорием Лепсом и в прессе написали, что «Власова вернулась», я вдруг поняла, что не существовала для большинства людей все эти годы. Отсутствие телевизионных эфиров сыграло свою злую роль. Нет на экране — значит, как бы «ушла со сцены», — отмечала исполнительница.

Выступала с Гафтом и восторгалась им

Наталия Власова успела закончить актерский факультет ГИТИСа. С огромной теплотой вспоминает мастера курса народного артиста СССР Владимира Андреева (1930–2020). А также Валентина Гафта (1935–2020). Знакомство с ним певица называет «одним из главных событий» своей жизни.

Они впервые встретились в театре имени Марии Ермоловой на мероприятии по случаю премьеры спектакля, куда Власову вместе с другими студентами пригласил Владимир Андреев. И пришел Валентин Гафт.

«В углу стоял открытый рояль и микрофон. Так сильно не волновалась никогда! С пульсирующим в голове сердцем я подошла к инструменту и запела „Обнимаю“ на стихи Андрея Вознесенского... Допела, сняла руки с клавиш, медленно повернулась и увидела стоящего прямо позади меня Гафта. Абсолютно растерявшись, я встала и увидела, что он плачет. Он обнял меня и сказал очень теплые слова, они до конца моей жизни будут давать мне силу», — вспоминала Наталия.

Впоследствии она написала несколько песен на стихи Валентина Гафта, по его приглашению выступала вместе с ним в его концертах.

Наталия с восхищением вспоминает народного артиста. А его сила духа, по словам Власовой, стали для нее примером.

«Однажды Валентин Иосифович — он уже не очень хорошо себя чувствовал — упал у себя дома. Он сам мне об этом рассказывал. Говорил, что находился один — домашние отлучились — и не мог встать. Пока лежал на полу, репетировал роль для нового спектакля, мне сказал: „Представляешь, полчаса не мог подняться, лежал и думал о роли в новом спектакле. И вдруг осенило, как это нужно играть“. Он говорил словно о чем-то будничном. Невероятная сила духа и любовь к профессии. Позже выяснилось, что во время падения он сломал два ребра», — отмечала артистка.

Власова вспоминает о том, что Валентин Гафт часто критиковал ее манеру подачи материала на сцене. Но она не обижалась, а наоборот, подчеркивает: «Мне так ценна его правда!»

«Валентин Иосифович говорил, что надо рвать душу, каждый раз умирать на сцене — как в последний раз. А ты, говорил он мне, просто поешь. И я старалась и стараюсь соответствовать его уровню, «рвать душу и умирать на сцене», — делилась артистка.

Играла Мерседес в постановке по роману Дюма

Поклонникам мюзиклов Наталия Власова известна также как драматическая актриса. Она играла главную женскую роль в успешной постановке «Я — Эдмон Дантес» по приглашению композитора Лоры Квинт. Графа Монте Кристо играл Дмитрий Певцов. Режиссером выступил Егор Дружинин.

Наталия вспоминает, что для нее этот проект был «чистой авантюрой».

«Я такие вещи страшно люблю. Бросить себя в середину океана и выплывать, как сумеешь, — это мой стиль. Только так раздвигаются собственные границы», — признавалась исполнительница.

Наталия со смехом вспоминает, что через некоторое время после премьеры ей на электронную почту пришло письмо от одного из сотрудников труппы мюзикла. В письме было написано, о том, что поначалу «труппа вас ненавидела — восприняли как чью-то протеже, блатную». Мол, полтора года труппа репетировала — «и вдруг за полтора месяца до премьеры приводят какую-то певичку». Но коллеги поменяли мнение, по словам Наталии Власовой, увидев ее высокую работоспособность и ответственное отношение.

Наталия Власова признавалась, что «никогда не гналась за телевизионными эфирами и славой». Подчеркивала: не это главное. Главное — «ответственно и честно относиться ко всему, что делаешь. Так и Валентин Гафт говорил».

В последний раз в телевизионном пространстве Наталия Власова появилась в шоу «Суперстар» на НТВ осенью 2021 года. Она первой покинула проект и была очень обижена на жюри. Она считала, что ее выступление незаслуженно раскритиковали.