https://static.news.ru/photo/5351082c-d089-11e9-80b5-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ведущий актёр театра «Современник», народный артист Валентин Гафт продолжает восстанавливаться после инсульта и чувствует себя нормально. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Остроумова.

Она сообщила, что состояние Гафта сейчас стабильное, но покинуть больницу он пока не может, передаёт РИА Новости .

Все так же находится в лечебно-реабилитационном центре. Пока домой не забираем, — сказала Остроумова.

Гафт в конце июля самостоятельно обратился за врачебной помощью в одну из столичных клиник. Состояние актёра вызвало опасения врачей, и его госпитализировали в реанимацию. 7 августа он перенёс инсульт.

Ранее Остроумова опровергла сообщения СМИ о том, что её супруга парализовало, писал News.ru.