Валентин Гафт Валентин Гафт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ведущий актёр театра «Современник», народный артист Валентин Гафт продолжает восстанавливаться после инсульта и чувствует себя нормально. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Остроумова.

Она сообщила, что состояние Гафта сейчас стабильное, но покинуть больницу он пока не может, передаёт РИА Новости.

Все так же находится в лечебно-реабилитационном центре. Пока домой не забираем, — сказала Остроумова.

Гафт в конце июля самостоятельно обратился за врачебной помощью в одну из столичных клиник. Состояние актёра вызвало опасения врачей, и его госпитализировали в реанимацию. 7 августа он перенёс инсульт.

Ранее Остроумова опровергла сообщения СМИ о том, что её супруга парализовало, писал News.ru.

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