РПЦ отреагировала на Ваенгу в образе монаха с бородой

https://static.news.ru/photo/d8e90e6a-c60c-11eb-af28-96000091f725_660.jpg Елена Ваенга Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российская певица Елена Ваенга облачилась в чёрную монашескую рясу и наклеила бороду с усами для шоу на Первом канале. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Подъёму», что Церковь не одобряет спекуляции на подобных образах.

Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве, — отметил представитель Русской православной церкви.

Звезда исполнила песню Михаила Круга «Золотые купола». В Интернете её номер также не оценили. Ваенге напомнили о скандальном выступлении «бородатой женщины» Кончиты Вурст на Евровидении и призвали россиянку сделать нечто подобное в мечети и понаблюдать, что из этого получится.

Накануне Ваенга решила раскрыть своим подписчикам свой настоящий возраст и фамилию, а также объяснила, откуда взялся псевдоним Ваенга. В доказательство она опубликовала фото своего паспорта. В документе сказано, что Хрулёва Елена Владимировна родилась в городе Североморске Мурманской области 27 января 1977 года. Но секрет в том, что раньше родной город артистки был маленьким посёлком с названием Ваенга. Именно ему певица и посвятила свой псевдоним.