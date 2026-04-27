Более 40 человек погибли в Чаде при споре двух семей из-за колодца AFP: 42 человека погибли в межобщинном столкновении в регионе Вади-Фира Чада

На востоке Чада в регионе Вади-Фира произошло межобщинное столкновение, унесшее жизни минимум 42 человек, сообщило агентство AFP 26 апреля. Конфликт вспыхнул из-за спора двух семей вокруг колодца.

По словам представителя правительства в регионе Брахима Иссы Гальмайе, межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде — распространенное явление на востоке Чада. С 2021 по 2024 год в подобных конфликтах погибли более тысячи человек, около двух тысяч получили ранения, подсчитывала неправительственная организация International Crisis Group. Местные власти пытаются урегулировать ситуацию, однако острый дефицит ресурсов продолжает провоцировать насилие.

