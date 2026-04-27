27 апреля 2026 в 03:01

Более 40 человек погибли в Чаде при споре двух семей из-за колодца

AFP: 42 человека погибли в межобщинном столкновении в регионе Вади-Фира Чада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На востоке Чада в регионе Вади-Фира произошло межобщинное столкновение, унесшее жизни минимум 42 человек, сообщило агентство AFP 26 апреля. Конфликт вспыхнул из-за спора двух семей вокруг колодца.

По словам представителя правительства в регионе Брахима Иссы Гальмайе, межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде — распространенное явление на востоке Чада. С 2021 по 2024 год в подобных конфликтах погибли более тысячи человек, около двух тысяч получили ранения, подсчитывала неправительственная организация International Crisis Group. Местные власти пытаются урегулировать ситуацию, однако острый дефицит ресурсов продолжает провоцировать насилие.

Ранее сообщалось о трагедии в другой африканской стране. В Мали вооруженные радикальные группировки провели скоординированные атаки по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Повстанцы-туареги из FLA заявили, что установили контроль над городом Кидаль на севере Мали. Официальные власти информировали, что не менее 16 человек получили ранения в результате нападения боевиков. По их словам, атака также привела к материальному ущербу.

