Стало известно, сколько бюджетных средств потратила Меркель на стилистов

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста потратила из государственного бюджета на услуги стилистов почти €65 тыс., следует из ответа правительства ФРГ на запрос фракции АдГ в бундестаге. Документ раскрывает расходы не только на ее внешний вид, но и на поездки.

Статистика трат экс-канцлера велась с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года. Кроме того, государство оплачивает и зарубежные поездки Меркель. По этому пункту расходов было потрачено около €10,5 тыс.

Аналогичная практика распространяется и на другого бывшего главу правительства Германии — Олафа Шольца. После ухода с должности в мае 2025 года на его поездки из бюджета выделили порядка €6 тыс.

