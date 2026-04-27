27 апреля 2026 в 03:47

Стало известно, сколько бюджетных средств потратила Меркель на стилистов

Меркель потратила около €65 тыс. на услуги стилистов из бюджета ФРГ

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста потратила из государственного бюджета на услуги стилистов почти €65 тыс., следует из ответа правительства ФРГ на запрос фракции АдГ в бундестаге. Документ раскрывает расходы не только на ее внешний вид, но и на поездки.

Статистика трат экс-канцлера велась с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года. Кроме того, государство оплачивает и зарубежные поездки Меркель. По этому пункту расходов было потрачено около €10,5 тыс.

Аналогичная практика распространяется и на другого бывшего главу правительства Германии — Олафа Шольца. После ухода с должности в мае 2025 года на его поездки из бюджета выделили порядка €6 тыс.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского отмывает миллиарды гривен через мэра Харькова Игоря Терехова, выделяя бюджетные средства на реконструкцию объектов города с последующим списанием их на удары России. По информации источника, чиновнику было обещано место в Верховной раде.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

