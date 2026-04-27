Мошенники «подсели» на схему обратного перевода денег

Мошенники начали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть сумму на другой счет, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости. Если выполнить просьбу, есть риск стать соучастником преступления и попасть в черный список ЦБ.

Эксперт пояснил, что присланные деньги почти наверняка украдены у третьего лица. Жертва, возвращая перевод, становится частью преступной цепочки по обналичиванию похищенных средств. Ее реквизиты попадают в базу данных ЦБ, после чего карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны.

Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления, — уточнил Кучава.

В результате потерянный доступ к деньгам можно будет получить только лично в отделении банка по паспорту. Единственный безопасный способ вернуть деньги, отправленные по ошибке, — позвонить в свой банк и попросить инициировать официальный возврат платежа отправителю.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о новой схеме мошенников, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.