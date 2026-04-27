27 апреля 2026 в 03:14

Мошенники «подсели» на схему обратного перевода денег

Мошенники начали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть сумму на другой счет, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости. Если выполнить просьбу, есть риск стать соучастником преступления и попасть в черный список ЦБ.

Эксперт пояснил, что присланные деньги почти наверняка украдены у третьего лица. Жертва, возвращая перевод, становится частью преступной цепочки по обналичиванию похищенных средств. Ее реквизиты попадают в базу данных ЦБ, после чего карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны.

Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления, — уточнил Кучава.

В результате потерянный доступ к деньгам можно будет получить только лично в отделении банка по паспорту. Единственный безопасный способ вернуть деньги, отправленные по ошибке, — позвонить в свой банк и попросить инициировать официальный возврат платежа отправителю.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о новой схеме мошенников, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни
Стало известно, сколько бюджетных средств потратила Меркель на стилистов
Развод, похудение, недовольство Украины: как живет певица Анна Нетребко
Мошенники «подсели» на схему обратного перевода денег
Более 40 человек погибли в Чаде при споре двух семей из-за колодца
Обман мошенников, личная жизнь, новые роли: где сейчас актриса Ольга Кузьмина
Крупнейшая сеть магазинов косметики закроет 150 точек по всей России
В Конгрессе США обсудили загадочное НЛО размером с футбольное поле
Германия может запретить демонстрацию советской символики
Правительство Мали подтвердило потерю высокопоставленного политика
ВСУ пытаются найти замену «исчезающей» армии бойцов
Абьюз, развод с молодым мужем, Голубкина: как живет актриса Мария Миронова
«Праздничная» рабочая неделя стартовала в России
ДТП под Петербургом унесло жизни двоих людей
«Вопрос времени»: главе ФБР предрекли карьерную «гибель»
Трамп раскрыл, через сколько дней взорвутся иранские нефтепроводы
Гости бросились воровать спиртное со столов во время покушения на Трампа
Песков рассказал о зарубежных гостях на праздновании 9 Мая в Москве
Умер «голос детства» Лев Шимелов: биография, причины смерти, последние дни
В МИД РФ подтвердили готовность к диалогу с США по одному вопросу
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
