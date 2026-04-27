Крупнейшая сеть магазинов косметики закроет 150 точек по всей России «Известия»: «Л’Этуаль» в 2026 году закроет 150 магазинов в рамках оптимизации

Косметическая сеть «Л’Этуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, а также директора по маркетингу Татьяну Ломтеву. Компания называет это плановой работой по повышению качества сети.

По словам Ломтевой, владельцы сети пересматривают эффективность локаций, анализируют трафик и учитывают изменения потребительского поведения. В 2025 году «Л’Этуаль» уже закрыла 93 магазина, их общее число снизилось на 10%.

Партнер сети рассказал, что ретейлер разослал арендодателям уведомления о закрытии точек. На ситуацию повлияли сокращение ассортимента и снижение продаж в физических магазинах, в том числе из-за сложностей с получением лицензий на известные бренды. Также трафик падает из-за активного развития онлайн-платформы сети.

