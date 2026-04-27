27 апреля 2026 в 06:00

Онколог дала советы людям, чьи родственники болели раком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Важно собирать всю информацию о болезнях родственников, особенно если среди них были случаи рака, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, эти данные позволят врачу определить, какие анализы необходимо сдать пациенту для исключения рисков.

Диагноз «рак» у близкого человека — это не только тяжелое эмоциональное испытание, но и повод всерьез задуматься о собственном здоровье. Генетическая предрасположенность, общие привычки питания, образ жизни — все это может связывать членов семьи и с медицинской точки зрения. Однако паника не принесет пользы: гораздо важнее выстроить стратегию профилактики и наблюдения за своим здоровьем. Первым делом стоит собрать максимально полную информацию о заболеваниях родственников. Важно зафиксировать не только случаи рака, но и другие хронические болезни, — предупредила Пурцхванидзе.

По ее словам, чем больше собранной информации о заболеваниях близких, тем точнее специалист сможет оценить индивидуальные риски. Врач также подчеркнула, что важно учитывать не только ближайших родственников, но и данные о болезнях бабушек, дедушек, тетей и дядей.

Следующий шаг — визит к терапевту или онкологу. Вооружившись данными о семейной истории, можно обсудить, какие виды рака наиболее вероятны в вашем случае, с какой периодичностью нужно проходить обследования и какие скрининги необходимы в первую очередь. Врач может назначить генетический анализ на мутации, связанные с онкологией, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что новые вакцины от рака, доступные российским медицинским учреждениям, будут назначаться пациентам с прогрессирующим заболеванием и метастазами. По его словам, если препарат покажет эффективность, его можно будет использовать для профилактики рецидивов.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
