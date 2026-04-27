Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться

Россиянам стоит рассмотреть возможность вложения накоплений в золото, заявил NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, укрепление рубля делает инвестиции в драгоценные металлы весьма привлекательными.

Инструмент, к которому стоит присмотреться тем, кто опасается ослабления рубля, — покупка золота. Оценка стоимости драгоценных металлов измеряется в твердой валюте, а пересчет — в национальной. Поэтому, покупая их, мы также входим в зону иностранной валюты и уходим от рисков, связанных с рублем. Очень важно отметить, что это инструмент долгосрочного инвестирования, на нем не стоит спекулировать. Цены на драгметаллы за последние годы подросли, но в третьем квартале 2026 года они скорректировались, и на фоне укрепления рубля этот актив смотрится довольно интересно, если вкладывать вдолгую, — поделился Гусейнов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что доходность вложений в недвижимость зависит от ее близости к важным инфраструктурным объектам. По его словам, также важно учитывать состояние здания и его ликвидность.