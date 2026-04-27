Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 05:20

Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться

Финансист Гусейнов: россиянам стоит обратить внимание на инвестиции в золото

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам стоит рассмотреть возможность вложения накоплений в золото, заявил NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, укрепление рубля делает инвестиции в драгоценные металлы весьма привлекательными.

Инструмент, к которому стоит присмотреться тем, кто опасается ослабления рубля, — покупка золота. Оценка стоимости драгоценных металлов измеряется в твердой валюте, а пересчет — в национальной. Поэтому, покупая их, мы также входим в зону иностранной валюты и уходим от рисков, связанных с рублем. Очень важно отметить, что это инструмент долгосрочного инвестирования, на нем не стоит спекулировать. Цены на драгметаллы за последние годы подросли, но в третьем квартале 2026 года они скорректировались, и на фоне укрепления рубля этот актив смотрится довольно интересно, если вкладывать вдолгую, — поделился Гусейнов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что доходность вложений в недвижимость зависит от ее близости к важным инфраструктурным объектам. По его словам, также важно учитывать состояние здания и его ликвидность.

Общество
россияне
инвестиции
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Здание с военными ВСУ превратилось в груду камней
Отказ от России, слухи о болезни, слова об СВО: как сейчас живет Ротару
Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома
Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться
«Я не насильник»: Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелка
Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни
Стало известно, сколько бюджетных средств потратила Меркель на стилистов
Развод, похудение, недовольство Украины: как живет певица Анна Нетребко
Мошенники «подсели» на схему обратного перевода денег
Более 40 человек погибли в Чаде при споре двух семей из-за колодца
Обман мошенников, личная жизнь, новые роли: где сейчас актриса Ольга Кузьмина
Крупнейшая сеть магазинов косметики закроет 150 точек по всей России
В Конгрессе США обсудили загадочное НЛО размером с футбольное поле
Германия может запретить демонстрацию советской символики
Правительство Мали подтвердило потерю высокопоставленного политика
ВСУ пытаются найти замену «исчезающей» армии бойцов
Абьюз, развод с молодым мужем, Голубкина: как живет актриса Мария Миронова
«Праздничная» рабочая неделя стартовала в России
Дальше
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.