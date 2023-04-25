«Хороших прогнозов нет»: директор об упавшей в обморок певице Власовой Директор Наталии Власовой Карпов заявил, что певицу подключили к ИВЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталия Власова

Российскую певицу и исполнительницу хита «Я у твоих ног» Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после перенесенной операции на сердце, рассказал NEWS.ru директор артистки Андрей Карпов. По его словам, состояние певицы стабильно тяжелое, Власова не приходила в сознание и по-прежнему находится в реанимации.

После перенесенной операции на сердце по-прежнему подключена к ИВЛ, в сознание не приходила, также находится в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Хороших прогнозов нет, и врачи говорят, чтобы не ждали, — заявил Карпов.

Власова потеряла сознание во время выступления в Москве, ее отнесли за кулисы. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у нее сердечную недостаточность. Артистку доставили в реанимацию.

В марте 2023 года машину певицы обстреляли неизвестные. Власова 26 марта вернулась в столицу с концерта в Иваново и обнаружила следы от пуль на машине в пяти местах. По факту произошедшего артистка написала заявление в полицию. До этого во внедорожник исполнительницы врезался другой автомобиль.