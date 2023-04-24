Исполнительница хита «Я у твоих ног» упала в обморок на корпоративе В Москве исполнительница хита «Я у твоих ног» Власова потеряла сознание на корпоративе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Наталия Власова

Певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время корпоратива в Москве. Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов рассказал «Газете.Ru», что Власову госпитализировали. На данный момент певица находится в реанимации без сознания. Решается вопрос о введении исполнительницы в медикаментозную кому.

Наталия действительно в больнице. Попала в реанимацию, проблемы с сердцем. В целом информация, которая есть в СМИ по окружению артистки, правда. Только вопрос в том, что это за окружение. Потому что, по идее, об этом знаем я, ее мама и близкие родственники от самой Наташи, — уточнил пиар-менеджер.

Власова потеряла сознание во время выступления, ее отнесли за кулисы. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у нее сердечную недостаточность. По словам Карпова, на данный момент врачи обсуждают с матерью певицы необходимость вводить артистку в медикаментозную кому.

В марте 2023 года машину певицы обстреляли неизвестные. Власова 26 марта вернулась в столицу с концерта в Иваново и обнаружила следы от пуль на машине в пяти местах. По факту произошедшего артистка написала заявление в полицию. До этого во внедорожник исполнительницы врезался другой автомобиль.