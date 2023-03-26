Машину исполнительницы хита «Я у твоих ног» обстреляли в Москве РЕН ТВ: машину певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталия Власова

В Москве неизвестные обстреляли автомобиль певицы Наталии Власовой, сообщил РЕН ТВ. Артистка 26 марта вернулась в столицу с концерта в Иваново и обнаружила следы от пуль на машине в пяти местах. Менеджер исполнительницы Андрей Карпов сообщил, что Власова уже обратилась в полицию.

Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются, — сообщил представитель певицы.

По данным РЕН ТВ, ранее во внедорожник Власовой врезался другой автомобиль.

За 20 лет карьеры Власова выпустила 10 альбомов и несколько сборников лучших хитов. Наибольшую известность получила песня «Я у твоих ног», записанная в 1999 году, за которую она дважды получила премию «Золотой граммофон».

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