МакSим объяснила срыв выступления в Сочи МакSим объяснила плохим самочувствием срыв выступления в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим (Марина Абросимова)

Певица МакSим (Марина Абросимова) объяснила плохим самочувствием срыв выступления в Сочи. В своих соцсетях артистка сообщила, что во время концерта у нее поднялось давление и начала кружиться голова.

Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену, — написала МакSим во «ВКонтакте».

Она попросила у зрителей прощения за инцидент и отметила, что деньги за билеты на концерт им вернут в ближайшее время. При этом МакSим добавила, что намерена продолжить тур «Я буду жить». По словам артистки, его программа останется неизменной.

18 марта МакSим прервала свой концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Как сообщал Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. Концерт длился около получаса, после чего вызвали скорую помощь для певицы. Билеты стоили от трех до 15 тысяч рублей.