Певица МакSим сорвала собственное выступление в Сочи Певицу МакSим госпитализировали после того, как она не смогла спеть на концерте в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова) прервала свой концерт в Сочи на «Розе Хутор». Как сообщает Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы.

Весь концерт длился около получаса, после чего вызвали скорую помощь для певицы.

Многие приехали на курорт в Краснодарском крае специально ради концерта МакSим . Причина инцидента с певицей до сих пор неясна. Организаторы также не могут предоставить ответов, но уже готовятся к судебным разбирательствам из-за претензий зрителей. Билеты стояли от трех до 15 тысяч рублей.

Представители певицы сообщили, что давление, слабость и головокружение стали причиной прерывания концерта на «Розе Хутор». Тем не менее, зрителям так и не объяснили, что произошло.

Летом 2021 года Абросимова более месяца была в состоянии искусственной комы. Она находилась в больнице с 40-процентным поражением легких. На поправку певица пошла только спустя два месяца — в августе.

В декабре 2021 года МакSим впервые вышла в свет после тяжелой болезни. Она стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и получила награду за песню «Спасибо». На сцену исполнительница вышла с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь. Телеведущий Иван Ургант, когда объявлял имя победительницы в номинации, отметил, что звезды очень сильно волновались за здоровье МакSим.