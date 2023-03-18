Певица МакSим (Марина Абросимова) прервала свой концерт в Сочи на «Розе Хутор». Как сообщает Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы.
Весь концерт длился около получаса, после чего вызвали скорую помощь для певицы.
Многие приехали на курорт в Краснодарском крае специально ради концерта МакSим . Причина инцидента с певицей до сих пор неясна. Организаторы также не могут предоставить ответов, но уже готовятся к судебным разбирательствам из-за претензий зрителей. Билеты стояли от трех до 15 тысяч рублей.
Представители певицы сообщили, что давление, слабость и головокружение стали причиной прерывания концерта на «Розе Хутор». Тем не менее, зрителям так и не объяснили, что произошло.
Летом 2021 года Абросимова более месяца была в состоянии искусственной комы. Она находилась в больнице с 40-процентным поражением легких. На поправку певица пошла только спустя два месяца — в августе.
В декабре 2021 года МакSим впервые вышла в свет после тяжелой болезни. Она стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и получила награду за песню «Спасибо». На сцену исполнительница вышла с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь. Телеведущий Иван Ургант, когда объявлял имя победительницы в номинации, отметил, что звезды очень сильно волновались за здоровье МакSим.