МакSим вышла на сцену с врачами-реаниматологами

Российская певица МакSим впервые вышла в свет после тяжёлой болезни. Она стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и получила награду за свою песню «Спасибо». На сцену исполнительница вышла с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь. Видео мероприятия опубликовано во «ВКонтакте». Телеведущий Иван Ургант, когда объявлял имя победительницы в номинации, отметил, что звёзды в этом году очень волновались за здоровье МакSим.

В этом году мы все с волнением следили за здоровьем нашей коллеги, певицы МакSим. Она долгое время провела в больнице без сознания, врачи боролись за её жизнь. Сейчас позади всё плохое, и мы с нетерпением ждём её возвращения с новыми песнями на эту сцену, — сказал ведущий церемонии.

Артистка вышла на сцену с врачами и поблагодарила их за спасение её жизни, на этом моменте она расплакалась. Она также выразила благодарность всем поклонникам, которые за неё переживали, и почтила память режиссера её клипа Вадима Шатрова, скончавшегося от коронавируса.

Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, с врачами-реаниматологами, — отметила МакSим.

Певица заразилась вирусом в июне 2021 года. Тогда стало известно, что она в больнице с 40-процентным поражением лёгких. Спустя время её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО. На поправку она пошла только спустя два месяца — в августе.