МакSим раскрыла шокирующие подробности о своей госпитализации

Певица Марина Абросимова, выступающая под творческим псевдонимом МакSим, раскрыла ранее неизвестные подробности о своей госпитализации, по её словам, у неё дважды остановилось сердце. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце, — призналась МакSим.

Она рассказала, что её ввели в искусственную кому, потому что аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) больше не мог насыщать организм певицы кислородом. Тогда врачи воспользовались методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), чтобы кровь МакSим могла насыщаться кислородом за пределами её тела, и ввели певицу в состояние искусственной комы.

38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией».

Ранее певец Данко усомнился в правдивости диагноза МакSим. Он предположил, что болезнь певицы может быть лишь «чёрным пиаром» её менеджеров.