Вышедшая из комы МакSим показала фото из клиники

Недавно вышедшая из комы Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые показала фото из клиники. В сторис Instagram она опубликовала фото, на котором перед ней стоит мужчина, одетый в разрисованный специально для певицы костюм.

maksimartist/instagram.com

Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным! — подписала кадр она.

В ближайшее время артистку могут выписать из больницы, где она находится с 16 июня 2021 года. МакSим больше месяца пролежала в реанимации в состоянии искусственной комы сначала на ИВЛ, потом на аппарате ЭКМО. Сейчас артистка очнулась, начала общаться с родственниками и персоналом больницы.

Ранее сообщалось, что МакSим впервые после комы вышла в Instagram на связь без представителей. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии.