Директор МакSим призналась, что певицу скоро выпишут из больницы

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова призналась, что в скором времени артистку выпишут из больницы и переведут на домашнее лечение. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru .

Будут выписывать, думаю, что недолго ей лежать в больнице, долечиваться будет дома. На ноги поставили, жива, слава богу, там уже будет всё зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, лёгкие. Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на лёгкие она должна исключить полностью, — подчеркнула директор певицы.

Совсем недавно МакSим вышла из состояния искусственной комы, в котором пребывала больше месяца. Изначально врачи оценивали её состояние как тяжёлое и нестабильное.

Её перевели вчера в обычную палату. Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно, — добавила директор МакSим.

Ранее заслуженный артист России Лев Лещенко тепло отозвался о МакSим и дал ей несколько советов о том, как пережить последствия коронавируса. Незадолго до этого рэпер Егор Крид на своём концерте исполнил одну из песен артистки, чтобы поддержать её в непростой ситуации.