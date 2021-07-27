Егор Крид устроил многотысячную акцию в поддержку МакSим

Российский певец, рэпер Егор Крид решил поддержать певицу МакSим, которая сейчас борется за жизнь в одной из московских больниц. На своём концерте в Ялте он попросил многотысячный зал исполнить вместе с ним хит певицы «Отпускаю». Видео акции музыкант выложил в Instagram.

Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! @maksimartist держись, мы с тобой, — написал Крид.

Песню «Отпускаю», фонограмма которой в исполнении МакSим звучала в зале, Крид и зрители спели хором. Поклонники рэпера, пришедшие на его концерт, держали в руках включённые фонарики, всё происходящее Крид снимал на смартфон.

Дайте шума для МакSим! <...> Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем, — сказал на камеру певец и послал МакSим воздушный поцелуй.

Накануне стало известно о значительных улучшениях в состоянии МакSим. Врачам удалось вывести певицу из медикаментозного сна и получить её реакцию — пока в виде жестов. Положительную динамику подтвердила и официальный представитель артистки Маргарита Соколова.

Ранее сообщалось, что в Ялте дал концерт ещё один российский певец — Владимир Кузьмин. Из-за его странного поведения на сцене и «мятой» речи зрители предположили, что музыкант находился в нетрезвом состоянии. «Пьяное» видео выступления Кузьмина появилось в Сети.