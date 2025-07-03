Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 23:10

Звезда НХЛ показала, как «надо» оплачивать проезд в метро

Хоккеист Панарин в шутку пытался оплатить поездку в метро кнопочным телефоном

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Звезда НХЛ Артемий Панарин попал в забавный инцидент в столичной подземке, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» попытался оплатить проезд в московском метро с помощью старого кнопочного телефона.

В опубликованном ролике видно, как известный хоккеист подносит к турникету свою классическую «раскладушку» Nokia, очевидно, ожидая, что система бесконтактной оплаты сработает. Однако современная технология не распознала устаревшее устройство без модуля NFC.

Когда хотел оплатить метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72 <...> что-то там, — говорится в публикации.

Ранее Панарина обвинили в сексуальном насилии над сотрудницей ХК. В прошлом году хоккеист и владеющая клубом компания из Нью-Йорка выплатили девушке компенсацию, после того как она написала заявление на спортсмена. Панарин забрал телефон у девушки и обещал вернуть, если она поднимется к нему в номер. Когда сотрудница ХК пришла, спортсмен прижал ее к кровати, однако девушке удалось убежать.

метро
технологии
хоккеисты
Артемий Панарин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
Вице-спикер ГД назвала «нелогичный» закон, который работает только в семье
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.