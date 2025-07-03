Звезда НХЛ показала, как «надо» оплачивать проезд в метро Хоккеист Панарин в шутку пытался оплатить поездку в метро кнопочным телефоном

Звезда НХЛ Артемий Панарин попал в забавный инцидент в столичной подземке, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» попытался оплатить проезд в московском метро с помощью старого кнопочного телефона.

В опубликованном ролике видно, как известный хоккеист подносит к турникету свою классическую «раскладушку» Nokia, очевидно, ожидая, что система бесконтактной оплаты сработает. Однако современная технология не распознала устаревшее устройство без модуля NFC.

Когда хотел оплатить метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72 <...> что-то там, — говорится в публикации.

Ранее Панарина обвинили в сексуальном насилии над сотрудницей ХК. В прошлом году хоккеист и владеющая клубом компания из Нью-Йорка выплатили девушке компенсацию, после того как она написала заявление на спортсмена. Панарин забрал телефон у девушки и обещал вернуть, если она поднимется к нему в номер. Когда сотрудница ХК пришла, спортсмен прижал ее к кровати, однако девушке удалось убежать.