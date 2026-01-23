Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:21

Российские С-400 представят на военном параде Индии

Индия впервые покажет российские С-400

Читайте нас в Дзен

Зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства, состоящие на вооружении индийской армии, впервые будут показаны на параде в Дели в честь Дня республики, передает агентство ANI. Мероприятие состоится в понедельник 26 января.

Комплексы С-400 будут представлены на передвижной платформе Министерства обороны Индии, посвященной операции «Синдур» и успешному взаимодействию всех родов войск. Всего же в параде примут участие 6050 военнослужащих и 30 передвижных платформ, включая 17 от штатов и союзных территорий и 13 от различных министерств и ведомств.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Иран может противостоять возможным атакам со стороны США благодаря использованию российской системы противовоздушной обороны С-300. По его словам, данный ЗРК способен нанести заметный урон силам потенциального противника.

Индия
техника
технологии
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Политолог ответил, кто может стать преемником Трампа
Орбан намекнул, что Украина вступит в Евросоюз только через его труп
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.