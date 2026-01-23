Российские С-400 представят на военном параде Индии

Зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства, состоящие на вооружении индийской армии, впервые будут показаны на параде в Дели в честь Дня республики, передает агентство ANI. Мероприятие состоится в понедельник 26 января.

Комплексы С-400 будут представлены на передвижной платформе Министерства обороны Индии, посвященной операции «Синдур» и успешному взаимодействию всех родов войск. Всего же в параде примут участие 6050 военнослужащих и 30 передвижных платформ, включая 17 от штатов и союзных территорий и 13 от различных министерств и ведомств.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Иран может противостоять возможным атакам со стороны США благодаря использованию российской системы противовоздушной обороны С-300. По его словам, данный ЗРК способен нанести заметный урон силам потенциального противника.