23 января 2026 в 18:09

После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов

Активисты «Здорового Отечества» вернулись на рынок в Одинцово с рейдом

Рейд на продуктовом рынке в Одинцово Рейд на продуктовом рынке в Одинцово Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и активисты движения «Здоровое Отечество» проверили рынок «О! Подворье» в Одинцово. О результатах рейда глава проекта рассказал NEWS.ru.

Наши коллеги закон не нарушали. <...> И сейчас, в ходе рейда, мы нашли еще одну точку, где продавали какие-то сигареты, вейпы незаконные. Администрация об этом знает и, скорее всего, прикрывает, я допускаю такую мысль, — заметил Бородин.

Днем ранее на рынке избили активистов, у которых возникли претензии к точке продажи вейпов. На этот раз общественники вернулись на рынок в сопровождении полиции. Правоохранители провели проверку документов у персонала. Кроме того, члены движения выявили ряд нарушений.

Комментируя недавнее избиение общественников, Бородин подчеркнул, что нападение на граждан, осуществляющих общественный контроль, указывает на возможные системные нарушения на территории рынка.

Когда в ответ на законные вопросы людей избивают, это ставит под сомнение саму основу работы этой торговой площадки. Кто эти люди, позволившие себе применить насилие? На каком основании они там работают? Платит ли этот рынок налоги в полном объеме и соблюдает ли миграционное законодательство? — высказался Бородин.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция нагрянула с проверкой на Софийскую овощебазу. Правоохранители проверили более 500 человек, в том числе свыше 300 иностранцев. Были задержаны 15 нелегалов.

