20 января 2026 в 12:38

В московском метро ответили на вопрос о беспилотном поезде на зеленой ветке

Беспилотный поезд перегоняли по зеленой ветке столичного метро в депо приписки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Беспилотный поезд, который днем 19 января заметили пассажиры на Замоскворецкой линии московского метро, перегоняли в депо приписки, сообщила РИА Новости пресс-служба подземки. Такой состав в настоящее время тестируют на Большой кольцевой линии, поездки на нем планируются с 2027 года.

Поезд перегоняли в депо приписки на Замоскворецкой линии с места проведения мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал новый беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026» красивым и современным. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что поезд соответствует всем мировым стандартам.

До этого сообщалось, что на Московском центральном кольце (МЦК) после 2029 года запустят 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка». Первый полностью автоматизированный поезд появится на МЦК в 2026 году.

В начале сентября 2025 года в Москве было запущено регулярное пассажирское движение первого в стране беспилотного трамвая. Он курсирует по маршруту № 10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова.

Россия
Москва
поезда
метро
пассажиры
