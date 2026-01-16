Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 20:56

Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве

В Москве после 2029 года на МЦК запустят 60 беспилотных поездов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Московском центральном кольце (МЦК) после 2029 года запустят 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина. Первый полностью автоматизированный поезд появится на МЦК в 2026 году.

В период 2026–2029 годах планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА3 (уровень автономности 3). На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА4 (уровень автономности 4, — уточнялось в материалах.

Отмечается, что третий уровень автономности предполагает присутствие машиниста в кабине. Он контролирует ситуацию и может начать управлять поездом в любой момент, пояснили в агентстве.

Ранее сообщалось, что полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург развернутся в 2026 году. Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что ключевые усилия приложат к работе, ведущейся на данном этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери.

