Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 18:37

Упадете от восторга: рецепт творожной запеканки с хурмой и грушей

Упадете от восторга: рецепт творожной запеканки с хурмой и грушей Упадете от восторга: рецепт творожной запеканки с хурмой и грушей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забудьте про сухую творожную запеканку из школьной столовой. Секрет сочности и нежности — в спелой хурме, апельсиновом джеме или грушевом пюре, которые превратят привычный десерт в шедевр.

Процесс приготовления прост: смешайте 500 г творога, 3 яйца, 4 ложки сахара и щепотку соли. Теперь волшебный штрих — добавьте мякоть одной спелой хурмы (пару ложек густого апельсинового джема или грушевого пюре). Всыпьте 2 ложки манки, чтобы связать сок. Выложите смесь в форму и отправьте творожную запеканку в духовку на 40 минут при 180 °C.

Аромат будет стоять — пальчики оближешь! Готовая творожная запеканка — нежная, с легкой фруктовой ноткой.

Ранее NEWS.ru писал, как сделать легко и быстро пиццу на кефире.

общество
рецепты
запеканка
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.