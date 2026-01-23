Упадете от восторга: рецепт творожной запеканки с хурмой и грушей

Забудьте про сухую творожную запеканку из школьной столовой. Секрет сочности и нежности — в спелой хурме, апельсиновом джеме или грушевом пюре, которые превратят привычный десерт в шедевр.

Процесс приготовления прост: смешайте 500 г творога, 3 яйца, 4 ложки сахара и щепотку соли. Теперь волшебный штрих — добавьте мякоть одной спелой хурмы (пару ложек густого апельсинового джема или грушевого пюре). Всыпьте 2 ложки манки, чтобы связать сок. Выложите смесь в форму и отправьте творожную запеканку в духовку на 40 минут при 180 °C.

Аромат будет стоять — пальчики оближешь! Готовая творожная запеканка — нежная, с легкой фруктовой ноткой.

