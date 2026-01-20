Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт

Разбудим семью потрясающим запахом пиццы на кефире. Готовится быстро! В миске смешиваем 250 мл кефира, одно яйцо, чайную ложку соли и такую же ложку сахара. Подсыпаем 350 граммов муки с чайной ложечкой разрыхлителя и замешиваем мягкое, послушное тесто для пиццы на кефире. Даем ему 15 минут полежать.

Раскатываем круг толщиной в полсантиметра. Смазываем томатным соусом, щедро засыпаем тертой моцареллой. И идем в царство начинки: режем произвольно колбасу, грибы, помидоры, маслины — все, что шепчет вам холодильник. Сверху — еще один слой сыра, чтобы скрепить этот вкусный мирок. Граммовку выбирайте сами, сколько душа пожелает.

Отправляем пиццу на кефире в духовку на 20–25 минут при 200 градусах. Ждем, пока края позолотятся, а сыр растопится в соблазнительные лужицы.

