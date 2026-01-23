Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Шалуновым до 2028 года

Максим Шалунов Максим Шалунов Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Максимом Шалуновым, сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Там отметили, что новое соглашение со спортсменом будет действовать до конца сезона-2027/28.

Максим Шалунов в «Локомотиве» до 2028 года. Нападающий подписал новое соглашение с ярославским клубом. Контракт рассчитан еще на два сезона, — сообщили в клубе.

32-летний хоккеист выступает за ярославскую команду с 2021 года. За это время он провел в ее составе 324 матча, набрав 185 очков (104 заброшенные шайбы и 81 результативная передача).

Шалунов также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Первый он завоевал в составе московского ЦСКА, второй — в составе ярославского «Локомотива». Всего в регулярных сезонах и плей-офф КХЛ на его счету 768 игр и 428 набранных очков.

Ранее нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, который провел 1100 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Этот рекордный матч состоялся в гостевой встрече с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ.

