Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Максимом Шалуновым, сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Там отметили, что новое соглашение со спортсменом будет действовать до конца сезона-2027/28.

32-летний хоккеист выступает за ярославскую команду с 2021 года. За это время он провел в ее составе 324 матча, набрав 185 очков (104 заброшенные шайбы и 81 результативная передача).

Шалунов также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Первый он завоевал в составе московского ЦСКА, второй — в составе ярославского «Локомотива». Всего в регулярных сезонах и плей-офф КХЛ на его счету 768 игр и 428 набранных очков.

