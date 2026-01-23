Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 18:08

«Блокпост» появился около школьного туалета в российском городе

В казанской школе ввели тотальный контроль за походами в туалет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 18-й школе Казани ввели учет всех посетителей туалета, передает Telegram-канал Mash Iptash. По словам учеников, около входа в уборную дежурит учитель с тетрадью и фиксирует фамилии, классы и время, проведенное внутри.

Сами школьники предполагают, что пост организовали для борьбы с курением. Однако директор Рина Бадриева не стала комментировать эту версию — она прервала разговор с авторами Telegram-канала, бросив трубку.

Ранее в этих же уборных были установлены муляжи видеокамер. Тогда руководство школы сослалось на профилактические цели в связи с поломками сантехники и курением учеников. После жалоб родителей их демонтировали.

До этого в Выборге подростку стало плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место трагедии медики провели реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Тем временем в Южно-Сахалинске следователи начали проверку в гимназии № 3, поводом стал найденный у одного из сотрудников учебного заведения туберкулез. При этом в гимназии не стали вводить карантин, несмотря на опасное заболевание.

школы
Казань
происшествия
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.