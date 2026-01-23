«Блокпост» появился около школьного туалета в российском городе В казанской школе ввели тотальный контроль за походами в туалет

В 18-й школе Казани ввели учет всех посетителей туалета, передает Telegram-канал Mash Iptash. По словам учеников, около входа в уборную дежурит учитель с тетрадью и фиксирует фамилии, классы и время, проведенное внутри.

Сами школьники предполагают, что пост организовали для борьбы с курением. Однако директор Рина Бадриева не стала комментировать эту версию — она прервала разговор с авторами Telegram-канала, бросив трубку.

Ранее в этих же уборных были установлены муляжи видеокамер. Тогда руководство школы сослалось на профилактические цели в связи с поломками сантехники и курением учеников. После жалоб родителей их демонтировали.

До этого в Выборге подростку стало плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место трагедии медики провели реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Тем временем в Южно-Сахалинске следователи начали проверку в гимназии № 3, поводом стал найденный у одного из сотрудников учебного заведения туберкулез. При этом в гимназии не стали вводить карантин, несмотря на опасное заболевание.