Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:03

Ученики школы в Казани справляли нужду под надзором видеокамер

Администрацию школы в Казани заставили убрать фейковые камеры в туалетах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Администрация казанской школы № 18 установила в туалетах муляжи видеокамер в попытке остановить вандализм, но позже была вынуждена их демонтировать по распоряжению городского управления образования, передает официальный Telegram-канал ведомства. Поясняя свои действия, руководство школы сослалось на профилактические цели в связи с поломками сантехники и курением учеников.

Управление образования поручило до конца дня демонтировать установленные муляжи камер видеонаблюдения. По словам руководства школы, муляжи были установлены для профилактических целей, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство просвещения России подготовило проект приказа о введении оценок за поведение в школах с 1 сентября 2026 года. Согласно документу, учебные заведения получат право оценивать поведение учеников 1–8-х классов по выбранной шкале, например по системе «зачет/незачет» или пятибалльной.

Позже заместитель министра просвещения России Ольга Колударова рассказала, что оценки за поведение в школах будут использоваться в системе поощрения учащихся. По ее словам, на их основе также будет оказываться поддержка детям, нуждающимся в сопровождении.

Казань
школы
туалеты
камеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.