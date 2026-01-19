Ученики школы в Казани справляли нужду под надзором видеокамер Администрацию школы в Казани заставили убрать фейковые камеры в туалетах

Администрация казанской школы № 18 установила в туалетах муляжи видеокамер в попытке остановить вандализм, но позже была вынуждена их демонтировать по распоряжению городского управления образования, передает официальный Telegram-канал ведомства. Поясняя свои действия, руководство школы сослалось на профилактические цели в связи с поломками сантехники и курением учеников.

Управление образования поручило до конца дня демонтировать установленные муляжи камер видеонаблюдения. По словам руководства школы, муляжи были установлены для профилактических целей, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство просвещения России подготовило проект приказа о введении оценок за поведение в школах с 1 сентября 2026 года. Согласно документу, учебные заведения получат право оценивать поведение учеников 1–8-х классов по выбранной шкале, например по системе «зачет/незачет» или пятибалльной.

Позже заместитель министра просвещения России Ольга Колударова рассказала, что оценки за поведение в школах будут использоваться в системе поощрения учащихся. По ее словам, на их основе также будет оказываться поддержка детям, нуждающимся в сопровождении.