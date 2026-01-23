Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 13:52

Школа Южно-Сахалинска попала под проверку после отказа ввести карантин

СК проверит школу в Южно-Сахалинске, где не ввели карантин из-за туберкулеза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Южно-Сахалинске следователи начали проверку в гимназии №3, поводом стал найденный у одного из сотрудников учебного заведения туберкулез, передает пресс-служба регионального СУ СК России. При этом в гимназии не стали вводить карантин, несмотря на опасное заболевание.

Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), — сказано в сообщении.

Также сообщалось, что шесть человек обратились в приангарскую больницу на фоне отравления хлором на предприятии в Братске. Правоохранители организовали проверку по статье о нарушении правил охраны окружающей среды в ходе работ.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что мигрантов следует обязать покупать полис ДМС при въезде на территорию Россию. По его словам, многие иностранки специально приезжают в страну на позднем сроке беременности, пользуясь соглашением членов СНГ о предоставлении экстренной помощи за счет государственного бюджета.

