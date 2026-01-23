Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Сигнал тревоги»: Мясников предупредил об опасном симптоме инфаркта

Мясников назвал боль главным симптомом инфаркта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ключевым признаком инфаркта являет боль, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что переносящие инфаркт без боли рискуют больше — они могут не понять, что пережили угрожающее жизни состояние.

Боль — это сигнал тревоги. Ты идешь, у тебя ишемия, у тебя заболело, ты остановился. Это сигнал: «Мужик, стой, все плохо, отдыхаем», — объяснил Мясников.

До этого врач рассказал, что существует несколько ключевых способов снижения артериального давления без применения лекарств. По его словам, наиболее эффективным методом является полный отказ от употребления соли. Он подчеркнул, что этот шаг способен дать терапевтический эффект, сопоставимый с действием специальных гипотензивных препаратов.

Также Мясников считает, что отказ от приема статинов под влиянием некомпетентных советов значительно повышает риски инсульта, инфаркта и смерти. Он подверг резкой критике так называемых антистатиночников, а также отметил, что прерывать прием лекарств из-за употребления алкоголя не следует.

