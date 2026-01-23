Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!

Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!

На эти выходные в России выпадает важное событие для всех обладательниц имени Татьяна и студентов — Татьянин день, он же День студенчества! Разумеется, многие мероприятия в афише Москвы приурочены к этому празднику. Но и без него можно найти, как развлечь своего ребенка, куда сходить с девушкой и где отдохнуть большой компанией. Рассказываем, чем заняться 24 и 25 января в столице: от органного концерта до макетов и миниатюр.

Куда сходить в Москве 24 и 25 января с девушкой: от икон до органа

Рекомендуем отправиться в эти выходные в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, чтобы увидеть новую экспозицию «Авангард и икона» — редкий шанс увидеть, как художники начала XX века вдохновлялись иконописью. Экспозиция, открытая до 11 мая, выстроена как маршрут и помогает по-новому взглянуть на работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Марка Шагала и других мастеров.

А в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ стоит посетить выставку «Волга. Москва. Нева». Здесь расскажут, как волжская школа повлияла на искусство Москвы и Ленинграда. Экспозиция работает до 17 мая 2026 года и будет особенно интересна тем, кто хочет разобраться в раннем советском искусстве.

Любителям органной музыки советуем сходить с девушкой, друзьями или родственниками во дворец Алексея Михайловича в Коломенском на музыкальный вечер. Орган прозвучит в паре с арфой — редкий и изящный дуэт с программой от барокко XVII–XVIII веков до современной музыки. После концерта стоит остаться на прогулку по заснеженному парку и заглянуть на длинный каток с гирляндами на набережной.

Что идет в столичных театрах? В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина в пятницу и субботу пройдет премьера новой версии «Капитанской дочки». А в Московском дворце молодежи завершаются показы мюзикла «Последняя сказка».

Татьянин день в 2026 году Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советуем отправиться с ребенком в Москве в Гостиный Двор. В пятницу тут как раз открылась выставка-форум «Уникальная Россия». Если вашим детям нравятся макеты и миниатюры, то это мероприятие для них! Проект объединяет работы более 4000 участников со всей страны — от ювелирных миниатюр и традиционных ремесел до масштабных арт-объектов и мультимедийных инсталляций. Среди ключевых экспонатов — карта Крыма и интерактивные 3D-проекты по мотивам народных историй.

В «Зарядье» в субботу запланирована музыкально-литературная композиция по «Русалочке» Ганса Христиана Андерсена — с оркестром, художественным словом Юлии Рутберг и видеорядом из детских рисунков. Сходите с ребенком, чтобы послушать красивую классическую музыку европейских и русских композиторов: Клода Дебюсси, Эдварда Грига, Жоржа Бизе, Модеста Мусоргского, Яна Сибелиуса, Камиля Сен-Санса и многих других.

А еще можно отправиться в Большой московский цирк на шоу «Сказка о Белоснежке и семи гномах» — зрелищную постановку Аскольда Запашного. Вас ждут акробатика, воздушная гимнастика, балет, живой оркестр.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: День студента в столице!

Много бесплатных мероприятий в столице ожидается к Татьяниному дню.

Для тех, кто предпочитает проводить время бесплатно в выходные на свежем воздухе, 25 января в Лужниках устроят «День московского спорта». На площади у Большой спортивной арены откроют 15 площадок с зимними забавами, а хедлайнерами музыкальной программы станут Мари Краймбрери и Алсу. Если же вам больше по душе классика московского рок-н-ролла, загляните вечером в фудмолл «Три вокзала. Депо» — там в 19:00 свои главные хиты исполнит Валерий Сюткин.

Валерий Сюткин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студентам и обладательницам имени Татьяна будет особенно просто найти, чем заняться бесплатно в Москве. 25 января для них откроют свободный вход на катки в «Коломенском», «Царицыно» и парке «Дубки». А на ВДНХ всех Татьян приглашают бесплатно покататься на главном катке страны под сеты диджеев, в то время как остальные студенты смогут воспользоваться скидкой 25% на билеты и 50% на футуристичный «Воздушный трамвай» в парке «Орион».

