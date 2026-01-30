Куда сходить в Москве 31 января и 1 февраля: прощаемся с январем

Первый месяц 2026 года подходит к концу, и это — отличный повод сходить в выходные в Москве в кино, музей или на концерт. Как и всегда, собрали интересные события из афиши столицы: рассказали, где послушать песни МакSим и купить себе что-то винтажное, какой мультфильм показать ребенку и где бесплатно побывать на мастер-классе от олимпийской чемпионке.

С парнем или девушкой, родителями или друзьями — со всеми, кто любит историю и искусство, — сходите в выходные в пространство Event Hall Даниловский. Тут пройдет уже традиционный фестиваль «Мосвинтаж» — хороший повод купить себе необычную посуду, украшение или предмет интерьера из прошлого.

Ностальгию по нулевым можно утолить, отправившись на концерт МакSим в субботу. А если вам по душе классика, то в Московской филармонии в воскресенье выступит лауреат престижного конкурса пианистов в Лидсе Анна Цыбулева. Она сыграет мелодии Феликса Мендельсона, Роберта Шумана, Яна Сибелиуса, Эдварда Грига.

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько новых выставок открылось в последние дни января. Например, в Музейном центре «Масловка. Городок художников» с четверга можно узнать о заграничных поездках советских живописцев. А в в Государственный музей А. С. Пушкина в Москве сходить стоит на выставку о «Пиковой даме» Александра Пушкина. Полюбуйтесь иллюстрациями к разным изданиям, театральными эскизами, костюмами и кадрами из экранизаций книги. Экспозиция показывает, как повесть шагнула в другие виды искусства и обросла новыми смыслами за прошедшее с 1833 года время..

Любителям сюрреалистического сходить советуем в «Гараж»: покажут «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Шоссе в никуда» Дэвида Линча. Проследите эволюцию творчества американского кинорежиссера.

Спасаем мир и слушаем классику: куда сходить в Москве с ребенком в выходные 31 января и 1 февраля

В последний уикенд января можно отправиться с детьми в кино! К тому же есть повод: на этой неделе в прокат вышел канадский мультфильм «Чарли Чудо-пес». По сюжету, собака Чарли, получившая суперспособности после похищения инопланетянами, будет всячески мешать коту по кличке Пудинг захватить мир.

В воскресенье сходите в Камерный зал Дома музыки на концерт «Музыка и математика» от оркестра «Виртуозы Москвы». Научно-музыкальное шоу покажет детям, как связаны алгебра и гармония, и раскроет секреты музыки — от Пифагора до эпохи Возрождения.

Государственный Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Еще с ребенком советуем сходить 31 января или 1 февраля на ВДНХ, где запланирована тематическая программа «Берендеевы сказания» на ВДНХ. Тут запланированы шоу по мотивам русских сказок, праздничные шествия и концерт — кстати, все бесплатно!

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: от экскурсий до ледовых шоу

Советуем отправиться 1 февраля 2026 года в «Лужники» или на катки «Авангард» и «Битца» — посетите праздник «Мультфестиваль» с соревнованиями, спортивными активностями. Советуем уделить внимание мастер-классу фигуристки Алины Загитовой, интерактивным представлениям и концертам. Участие бесплатное, но не забудьте зарегистрироваться заранее.

Как и всегда, в Москве запланировано много бесплатных событий в разных районах города — для детей, семей и всех любителей активного отдыха.

Экскурсия по саду «Эрмитаж». Сходите в один из старейших московских садов и узнайте историю его основания и культурной жизни.

Ледовое шоу «Белоснежка». Посмотрите бесплатное сказочное представление на льду от команды Татьяны Навки и Петра Чернышева. В Щукино 31 января, а в Коптево 1 февраля.

Интерактивная программа «Большие игры» в парке Кузьминки в воскресенье. Примите участие в спортивных играх для всей семьи и посмотрите концерт кавер-группы.

