25 января 2026 в 07:29

Захарова сравнила замену бюста Пушкина в Одессе с «Собачьим сердцем»

Мария Захарова
Петиция о замене установленного в Одессе бюста русского поэта Александра Пушкина на памятник украинскому блогеру Антону Птушкину напоминает новую экранизацию «Собачьего сердца», заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит KP.RU, в этот раз место действия не «пропавший» дом, а «пропавшая» страна.

Какая страна, такие и герои... Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не «пропавший» дом, а «пропавшая» страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал, — прокомментировала идею дипломат.

В Одессе также была принята еще одна петиция с требованием убрать памятник Пушкину. Ее авторы предложили установить на месте монумента бюст президента США Дональда Трампа.

Ранее Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа атаку украинской армии на санитарный автомобиль в Херсонской области и инициирует международное разбирательство. Дипломат убеждена, что Киев пошел на эскалацию на фоне проходящих в Абу-Даби переговоров.

Украина
Одесса
Одесская область
Александр Пушкин
поэты
памятники
русофобия
МИД РФ
Мария Захарова
