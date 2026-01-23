Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо

Гречка давно считается символом здорового питания, но у нее появился серьезный конкурент. Речь идет о просе — злаке, из которого получают пшено. Современные исследования и рекомендации нутрициологов показывают: эта крупа не только не уступает гречке, но по ряду параметров даже превосходит ее. А по каким именно, читайте на NEWS.ru

Почему ученые хвалят просо

Просо не содержит глютен, поэтому подходит людям с его непереносимостью и тем, кто сознательно снижает количество глютена в рационе. В отличие от многих других круп, оно хорошо усваивается и редко вызывает чувство тяжести.

Просо богато магнием, фосфором, железом и витаминами группы B. Эти вещества поддерживают нервную систему, помогают работе мышц и участвуют в энергетическом обмене. Именно поэтому просо часто рекомендуют при повышенных умственных и физических нагрузках.

Еще одно важное свойство — способность проса поддерживать нормальный жировой обмен. Его нередко включают в рацион при контроле веса и восстановлении после перееданий.

Просо против гречки: в чем разница

Гречка богата белком и железом, но может быть довольно тяжелой для пищеварения, особенно вечером. Просо же считается более мягкой крупой. Оно дает длительное чувство сытости, не перегружая желудок.

Кроме того, вкус проса нейтральнее, чем у гречки. Это делает его универсальным: крупа легко адаптируется и под сладкие, и под соленые блюда.

Можно ли есть просо на завтрак

Да, и это один из лучших вариантов начала дня. Пшенная каша на воде или растительном молоке медленно повышает уровень сахара в крови и дает стабильную энергию без резких скачков. В сочетании с фруктами, орехами или тыквой она надолго сохраняет сытость.

Диетологи отмечают, что просо особенно хорошо подходит людям, у которых после сладких завтраков быстро появляется чувство голода.

Подходит ли просо для ужина

В умеренных порциях — да. Просо не нагружает пищеварение так сильно, как некоторые другие крупы, и хорошо сочетается с овощами. Пшенная каша с тушеными кабачками, тыквой или грибами считается легким и сбалансированным ужином.

Важно лишь не сочетать просо с жирным мясом и тяжелыми соусами, если блюдо планируется на вечер.

Кому особенно полезно просо

Просо часто рекомендуют людям с повышенной утомляемостью, стрессом и нерегулярным питанием. Оно поддерживает работу нервной системы и помогает организму адаптироваться к нагрузкам.

Также крупа подходит для детского и пожилого рациона благодаря мягкой текстуре и хорошей усвояемости.

Как правильно готовим просо

Чтобы убрать возможную горечь, просо перед варкой промывают в горячей воде или обдают кипятком. Варят его обычно в пропорции 1 часть крупы и 2–2,5 части воды. После приготовления каше дают немного настояться под крышкой.

Для более насыщенного вкуса просо можно варить на овощном бульоне или добавлять специи — куркуму, паприку, корицу.

Коротко о главном

Просо не содержит глютен и легко усваивается.

Подходит и для завтрака, и для ужина.

Дает стабильную энергию без резких скачков сахара.

Универсально в сладких и несладких блюдах.

Просо — та самая забытая крупа, которая вполне может занять место гречки в повседневном меню и сделать рацион разнообразнее и мягче для организма.