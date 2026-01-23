Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо

Гречка давно считается символом здорового питания, но у нее появился серьезный конкурент. Речь идет о просе — злаке, из которого получают пшено. Современные исследования и рекомендации нутрициологов показывают: эта крупа не только не уступает гречке, но по ряду параметров даже превосходит ее. А по каким именно, читайте на NEWS.ru
Почему ученые хвалят просо
Просо не содержит глютен, поэтому подходит людям с его непереносимостью и тем, кто сознательно снижает количество глютена в рационе. В отличие от многих других круп, оно хорошо усваивается и редко вызывает чувство тяжести.
Просо богато магнием, фосфором, железом и витаминами группы B. Эти вещества поддерживают нервную систему, помогают работе мышц и участвуют в энергетическом обмене. Именно поэтому просо часто рекомендуют при повышенных умственных и физических нагрузках.
Еще одно важное свойство — способность проса поддерживать нормальный жировой обмен. Его нередко включают в рацион при контроле веса и восстановлении после перееданий.
Просо против гречки: в чем разница
Гречка богата белком и железом, но может быть довольно тяжелой для пищеварения, особенно вечером. Просо же считается более мягкой крупой. Оно дает длительное чувство сытости, не перегружая желудок.
Кроме того, вкус проса нейтральнее, чем у гречки. Это делает его универсальным: крупа легко адаптируется и под сладкие, и под соленые блюда.
Можно ли есть просо на завтрак
Да, и это один из лучших вариантов начала дня. Пшенная каша на воде или растительном молоке медленно повышает уровень сахара в крови и дает стабильную энергию без резких скачков. В сочетании с фруктами, орехами или тыквой она надолго сохраняет сытость.
Диетологи отмечают, что просо особенно хорошо подходит людям, у которых после сладких завтраков быстро появляется чувство голода.
Подходит ли просо для ужина
В умеренных порциях — да. Просо не нагружает пищеварение так сильно, как некоторые другие крупы, и хорошо сочетается с овощами. Пшенная каша с тушеными кабачками, тыквой или грибами считается легким и сбалансированным ужином.
Важно лишь не сочетать просо с жирным мясом и тяжелыми соусами, если блюдо планируется на вечер.
Кому особенно полезно просо
Просо часто рекомендуют людям с повышенной утомляемостью, стрессом и нерегулярным питанием. Оно поддерживает работу нервной системы и помогает организму адаптироваться к нагрузкам.
Также крупа подходит для детского и пожилого рациона благодаря мягкой текстуре и хорошей усвояемости.
Как правильно готовим просо
Чтобы убрать возможную горечь, просо перед варкой промывают в горячей воде или обдают кипятком. Варят его обычно в пропорции 1 часть крупы и 2–2,5 части воды. После приготовления каше дают немного настояться под крышкой.
Для более насыщенного вкуса просо можно варить на овощном бульоне или добавлять специи — куркуму, паприку, корицу.
Коротко о главном
Просо не содержит глютен и легко усваивается.
Подходит и для завтрака, и для ужина.
Дает стабильную энергию без резких скачков сахара.
Универсально в сладких и несладких блюдах.
Просо — та самая забытая крупа, которая вполне может занять место гречки в повседневном меню и сделать рацион разнообразнее и мягче для организма.