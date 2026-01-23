Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Российские войска начали получать обновленную версию «Молнии»

«Осведомитель»: новая модификация FPV-дронов «Молния-2» начала поступать в ВС РФ

Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России приступили к получению новой модификации боевого беспилотника «Молния-2», сообщил Telegram-канал «Осведомитель». Аппарат отличается обновленной конструкцией, позволяющей ему выполнять функции ретранслятора.

В материале отмечается, что на корпусе дрона появилось специальное крепление для размещения компактного FPV-квадрокоптера. Это конструктивное решение кардинально расширяет тактические возможности комплекса.

Теперь «Молния-2» способна выступать в роли воздушного ретранслятора для дронов-камикадзе. Подобное применение позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-аппаратов, преодолевая ограничения по дальности их прямого сигнала.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что в России появятся специализированные дронопорты для беспилотных летательных аппаратов. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, доложивший об этом российскому президенту Владимиру Путину, подтвердил планы по созданию как крупных, так и малых объектов.

