Российские войска начали получать обновленную версию «Молнии»

Вооруженные силы России приступили к получению новой модификации боевого беспилотника «Молния-2», сообщил Telegram-канал «Осведомитель». Аппарат отличается обновленной конструкцией, позволяющей ему выполнять функции ретранслятора.

В материале отмечается, что на корпусе дрона появилось специальное крепление для размещения компактного FPV-квадрокоптера. Это конструктивное решение кардинально расширяет тактические возможности комплекса.

Теперь «Молния-2» способна выступать в роли воздушного ретранслятора для дронов-камикадзе. Подобное применение позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-аппаратов, преодолевая ограничения по дальности их прямого сигнала.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что в России появятся специализированные дронопорты для беспилотных летательных аппаратов. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, доложивший об этом российскому президенту Владимиру Путину, подтвердил планы по созданию как крупных, так и малых объектов.