23 января 2026 в 18:28

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины

Делегации России, США и Украины начали переговоры в Абу-Даби

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Абу-Даби стартовали переговоры между делегациями России, США и Украины, заявил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян. Он выразил надежду, что встреча позволит приблизить урегулирование украинского кризиса.

Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса, — заявил Аль Нахайян.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение назначить главой российской переговорной группы на трехсторонней встрече с США и Украиной в Абу-Даби начальника Главного управления Генштаба адмирала Игоря Костюкова стало «политическим намеком» Киеву. По его словам, речь идет о сигнале, связанном с наличием у России военных аргументов в рамках мирного трека.

