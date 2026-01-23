Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:47

В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

Колесник назвал намеком участие военных РФ в переговорах, речь о сигнале Киеву

Игорь Костюков Игорь Костюков Фото: kremlin.ru
Решение назначить главой российской переговорной группы на трехсторонней встрече с США и Украиной в Абу-Даби начальника Главного управления Генштаба адмирала Игоря Костюкова стало «политическим намеком» Киеву, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, речь идет о сигнале, связанном с наличием у России военных аргументов в рамках мирного трека.

Это не угроза <…> Это такой, скажем, политический намек, — подчеркнул депутат.

По его словам, выбор адмирала Костюкова в качестве руководителя переговорной группы является сигналом украинской стороне о том, что у России сохраняются весомые доводы для разрешения конфликта. На фоне продолжающейся специальной военной операции участие в переговорах представителя, глубоко разбирающегося в военных вопросах, Колесник назвал логичным.

Ранее Sky News сообщал, что трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в ОАЭ стартовали. При этом пока неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах будут представлять исключительно военные.

переговоры
Госдума
Андрей Колесник
Украина
Россия
США
