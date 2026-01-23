Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге В США 77-летний мужчина с болезнью Альцгеймера снова сыграл свадьбу с женой

Житель США Майкл О'Рейли с болезнью Альцгеймера во второй раз сыграл свадьбу со своей супругой Линдой Фельдман, сообщает Berkeleyside. В первый раз 77-летний мужчина заключил брак в 1987 году.

Отмечается, что тогда пара провела скромную церемонию в гостиной. После диагностирования болезни мужчина поселился в доме престарелых. Супруга его постоянно навещала, и О'Рейли ее узнавал. Единственное — он забывал, что уже женат на возлюбленной, и постоянно предлагал ей руку и сердце.

По информации издания, повторную церемонию бракосочетания провели в доме престарелых. На свадьбу пригласили друзей и родственников. Сначала О'Рейли не понимал, что происходит. Однако потом он произнес клятву и смог порадоваться торжеству.

Ранее жителю Великобритании Гэри Янгу диагностировали болезнь Альцгеймера после того, как он столкнулся с трудностями в бытовых делах. Сначала симптомы списали на депрессию, но диагноз был пересмотрен. Болезнь проявилась в ремонте дома и на даче, и только после обращения к неврологу и проведения люмбальной пункции все стало ясно.