Мужчине диагностировали неизлечимую болезнь после неудач в ремонте

Житель Великобритании Гэри Янг столкнулся с трудностями в бытовых делах, которые сначала списали на депрессию, но позже проблемы оказались симптомом болезни Альцгеймера, сообщает издание Metro. Они проявились в ремонте дома и на даче, и только после обращения к неврологу и проведения люмбальной пункции диагноз был подтвержден в начале 2022 года.

Восемь с половиной лет назад, когда Гэри было 47, я начала замечать, что время от времени происходят странные вещи. Он приходил домой с работы столяром и смеялся над тем, что не может правильно измерить дверь или свериться с рулеткой, — рассказала жена мужчины Наташа Янг.

Сначала терапевт назначил антидепрессанты, списав симптомы на тревогу и депрессию, однако улучшений не наступило. После обследования неврологом результаты показали, что трудности с бытовыми задачами и ремонтом были ранним проявлением болезни Альцгеймера. По словам семьи, Гэри вел активный образ жизни и занимался кроссфитом, а проявление болезни стало особенно заметным во время карантина 2020 года.

Ранее врач Алевтина Атагишиева объяснила, что избыток сахара запускает в организме процесс гликации — «склеивание» сахара с белками, что ускоряет старение клеток мозга и разрушает сосуды. По ее словам, это повышает риск развития деменции, болезни Альцгеймера, а также вызывает хроническую усталость, ухудшение состояния кожи и замедляет заживление ран.