Названы страшные последствия избытка сахара в организме

Избыток сахара запускает в организме окислительные процессы и ускоряет старение клеток мозга, заявила «Вечерней Москве» врач Алевтина Атагишиева. Кроме того, это способствует разрушению сосудов и вызывает нарушения кровоснабжения.

Когда сахара становится слишком много, он начинает хаотично «склеиваться» с этими белками. Этот процесс и называется гликацией. Современные исследования напрямую связывают высокий уровень гликации с риском развития деменции и болезни Альцгеймера. По сути, сладкая жизнь в прямом смысле слова может привести к угасанию разума, — предупредила Атагишиева.

Гликация приводит к когнитивным проблемам, хронической усталости и головным болям. Более того, избыток сахара чреват сухостью кожи, преждевременным появлением морщин и приступами сильной жажды. Вдобавок ко всему у людей, страдающих от гликации, дольше заживают раны и царапины, заключила специалист.

Ранее доктор медицинских наук Владимир Самойлов заявил, что ожирение и депрессия связаны в двустороннем порядке. По его словам, нарушение эмоционального состояния является одним из наиболее значимых последствий ожирения.