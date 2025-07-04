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04 июля 2025 в 01:31

Атака на Киев ночью 4 июля: десятки взрывов, что известно, какие цели

Фото: МО РФ

Telegram-каналы сообщают, что Киев в ночь на 4 июля подвергся массированной атаке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно об ударах по украинской столице?

Что известно об атаке на Киев ночью 4 июля

Telegram-канал Colonelcassad сообщает, что в Киеве фиксируются прилеты. По данным канала, столицу Украины атакуют ракеты и беспилотные летательные аппараты. Как утверждают авторы канала, массированный налет начался вечером 3 июля и продолжается до сих пор.

«В Киеве прилеты. Ракеты + дроны. Массированный налет „Гераней“ начался еще вечером. Пишут, что были прилеты „Кинжалов“», — говорится в посте.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также утверждает, что по Киеву ударили с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных дронов «Герань».

«Гиперзвуковые „Кинжалы“ ударили по Киеву! Также столицу Украины атакуют ударные „Герани“», — пишут авторы.

RT со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что в городе гремят взрывы.

Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ» также пишет, что вечером в четверг около десятка серий взрывов было слышно в Киеве и Киевской области. Согласно данным украинских мониторинговых служб, воздушная тревога была объявлена в регионе около 20 часов.

Кроме того, по информации канала, также взрывы прогремели в Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

Как отмечают авторы канала, атака ведется по целям ВСУ.

По сведениям Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», «огромный рой ударных дронов» атакует аэропорт «Жуляны», где расположен позиционный район ЗРК Patriot.

«„Один за другим залетают“, — сообщают украинцы. В городе есть прилеты и пожары», — говорится в публикации.

Где на Украине объявлена воздушная тревога

По данным Colonelcassad, воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины.

«Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Киевская область, Кировоградская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Ровненская область, Сумская область, Харьковская область, Черниговская область, г. Киев», — перечислили авторы канала.

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