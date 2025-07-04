Атака на Киев ночью 4 июля: десятки взрывов, что известно, какие цели

Telegram-каналы сообщают, что Киев в ночь на 4 июля подвергся массированной атаке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно об ударах по украинской столице?
Что известно об атаке на Киев ночью 4 июля
Telegram-канал Colonelcassad сообщает, что в Киеве фиксируются прилеты. По данным канала, столицу Украины атакуют ракеты и беспилотные летательные аппараты. Как утверждают авторы канала, массированный налет начался вечером 3 июля и продолжается до сих пор.
«В Киеве прилеты. Ракеты + дроны. Массированный налет „Гераней“ начался еще вечером. Пишут, что были прилеты „Кинжалов“», — говорится в посте.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также утверждает, что по Киеву ударили с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных дронов «Герань».
«Гиперзвуковые „Кинжалы“ ударили по Киеву! Также столицу Украины атакуют ударные „Герани“», — пишут авторы.
RT со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что в городе гремят взрывы.
Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ» также пишет, что вечером в четверг около десятка серий взрывов было слышно в Киеве и Киевской области. Согласно данным украинских мониторинговых служб, воздушная тревога была объявлена в регионе около 20 часов.
Кроме того, по информации канала, также взрывы прогремели в Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
Как отмечают авторы канала, атака ведется по целям ВСУ.
По сведениям Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», «огромный рой ударных дронов» атакует аэропорт «Жуляны», где расположен позиционный район ЗРК Patriot.
«„Один за другим залетают“, — сообщают украинцы. В городе есть прилеты и пожары», — говорится в публикации.
Где на Украине объявлена воздушная тревога
По данным Colonelcassad, воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины.
«Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Киевская область, Кировоградская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Ровненская область, Сумская область, Харьковская область, Черниговская область, г. Киев», — перечислили авторы канала.
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