Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Армия России наступает на большинстве направлений специальной военной операции, сообщили военкоры. Что известно о жесточайших боях в Часове Яре, где войска понесли крупные потери, какие последние новости с фронтов СВО вечером 3 июля?

Последние новости с фронтов СВО вечером 3 июля

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском направлении ВС РФ продавливают оборону противника в северо-западной части Каменского, идут бои в северной части Щербаков, на подступах к Новоандреевке и Новоданиловке. Также успехи есть в Малой Токмачке.

На Угледарском направлении активность боев немного снизилась: в районе Малиевки и Воскресенки продолжаются бои, в районе Поддубного и Мирного ВС РФ ведут артподготовку штурма и уничтожают укрепления врага дронами.

«На Покровском фронте ВС РФ выравнивают фронт вдоль границы с Днепропетровщиной. Со стороны Дачного наши зачистили несколько опорников противника. В районе Муравки и южнее села бои. В районе Удачного ВС РФ завершают охват села с юга, чтобы перерезать противнику маршруты снабжения. На правом фланге МО РФ подтвердило информацию об освобождении Разино. В Новоторецком и у Фёдоровки бои», — говорится в публикации.

По информации Царева, на западном фланге Торецкого направления противник предпринял безуспешную попытку фланговой контратаки в районе Яблоновки со стороны Степановки, в самой Яблоновке и в районе Александро-Калиново бои. Севернее Торецка боестолкновения в районе Белой Горы и Нелеповки.

«В Часове Яре продолжается тяжелейшее сражение за город. Враг имеет преимущество в дронах и наносит удары по всей территории города. На земле ВС РФ продвигаются и зачищают микрорайон Шевченко. Наши штурмовики вышли к северным окраинам Николаевки и наносят удары, в том числе по позициям врага в Червоном. В районе Ступочек тяжелые бои», — сообщил Царев.

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Меловое в 23 км к северо-западу от Тополей и примерно на таком же расстоянии от Великого (Большого) Бурлука — важнейшего логистического узла для снабжения ВСУ на Харьковском и Купянском направлениях, отметил Царев.

«На Харьковском направлении позиционные бои. В районе Волчанска и Липцев ВС РФ на отдельных участках используют мобильные группы на квадроциклах и мотоциклах. <…> На Сумском направлении ВС РФ уничтожили штурмовую группу из Бессаловки и расширили подконтрольную территорию в районе Теткино. В районе Юнаковки и соседних сел противник контратаковал более 10 раз», — заключил политик.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Юрий Подоляка

Как сообщил украинский блогер Юрий Подоляка, Часов Яр «практически освобожден», в городе происходит «схлопывание обороны» и ВСУ теряют удобные рубежи для обороны довольно быстро.

«После утери контроля над микрорайоном Шевченко противник не стал держаться за расположенную в низине (и потому простреливаемую со всех сторон) Николаевку и отошел из нее в Красное (Червоное). При этом он также потерял контроль и над последними домами микрорайона Южный. Единственное, где он еще присутствует в черте города, это поселок Землянки (формально относящийся к городу). ВСУ уже не удастся долго за него держаться. Резервов катастрофически у противника на участке не хватает, фронт рвется во многих местах. Это далеко не самый приоритетный для него участок обороны, поэтому отсюда резервы и убрали, что и стало причиной схлопывания обороны Часова Яра», — указывает блогер.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Архангел спецназа»

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет о героизме российских военных в районе Часова Яра, обращает внимание, что ВСУ используют все средства и резервы для обороны города.

«Противник использует все средства огневого поражения для сдерживания наших подразделений, в том числе управляемые авиабомбы и РСЗО HIMARS по Бахмуту. В Часове Яре бои идут в Шевченко, Леваневского, Южном и в Ступочках, за которые зацепились наши подразделения. В районе ж/д противник создал буферную зону тактикой выжженной земли, уничтожая все, что может являться укрытием, от огнеупорного комбината до леса в западной части микрорайона Западный. Однако даже при таких условиях наши бойцы продвигаются. Штурмовые группы уже засветились на северной окраине Николаевки, и совсем скоро мы узнаем об их подвиге», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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