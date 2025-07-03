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03 июля 2025 в 18:21

«То убивали, то воскрешали»: экс-депутат Рады о «плененной» Савченко

Экс-депутат Рады Килинкаров усомнился в том, что Савченко вновь попала в плен

Надежда Савченко Надежда Савченко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-нардеп Надежда Савченко, которая была летчицей в рядах ВСУ, вряд ли повторно сдалась в плен российским войскам после помилования президентом РФ Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Савченко не находилась на линии боевого соприкосновения, где возможны прямые столкновения с российской армией.

Я не уверен, что это так, но если Савченко взяли в плен в очередной раз, то это уже будет военнопленный со стажем. Определенный опыт у нее есть. Не знаю даже, насколько это возможно, потому что она не была на линии боевого соприкосновения, насколько мне известно. Да, она на фронте, но не в тех местах, где идут прямые контакты с российской армией, — пояснил Килинкаров.

Он напомнил, что Украина неоднократно распространяла противоречивые слухи о судьбе Савченко — от сообщений о ее гибели до чудесного спасения. Экс-депутат Рады отметил, что из-за ее медийности любая информация быстро обрастает домыслами.

Украина на протяжении всего конфликта достаточно много разных слухов распространяет, что Савченко убили и много чего еще. Она, в общем-то, личность была медийная. Связано это с тем, что она пребывала достаточно длительно в РФ. На фоне всего этого были массовые протесты, организованные в том числе западными странами. Были разного рода мероприятия в ее поддержку. Она была достаточно медийной личностью, поэтому вокруг нее очень много разных слухов. Ее то убивали, то воскрешали. Надо дождаться официальных данных, так ли это или нет, — резюмировал Килинкаров.

Ранее украинский журналист Всеволод Филимоненко заявил, что Савченко сдалась в плен российским войскам. Он отметил, что это произошло на Купянском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Надежда Савченко
летчики
ВСУ
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
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Н. Наволоцкая
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