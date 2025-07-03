Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 18:38

Появились кадры из еще одного занятого ВС РФ населенного пункта

Минобороны РФ показало кадры взятия под контроль населенного пункта Меловое

Вооруженные силы РФ Вооруженные силы РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны РФ опубликовало кадры из взятого под контроль российскими военными села Меловое в Донецкой Народной Республике (ДНР). На видео показано, как бойцы ходят по крыше здания в населенном пункте. Один из военных размахивает российским триколором.

Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ, — рассказали в Минобороны.

До этого стало известно, что российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судно было ликвидировано в акватории Черного моря.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан» переброшено на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ. Как отмечается, данное формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украина
СВО
Минобороны РФ
ВСУ
госграница
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.