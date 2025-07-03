Появились кадры из еще одного занятого ВС РФ населенного пункта

Министерство обороны РФ опубликовало кадры из взятого под контроль российскими военными села Меловое в Донецкой Народной Республике (ДНР). На видео показано, как бойцы ходят по крыше здания в населенном пункте. Один из военных размахивает российским триколором.
Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ, — рассказали в Минобороны.
До этого стало известно, что российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судно было ликвидировано в акватории Черного моря.
Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан» переброшено на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ. Как отмечается, данное формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.