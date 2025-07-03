Появились кадры из еще одного занятого ВС РФ населенного пункта

Появились кадры из еще одного занятого ВС РФ населенного пункта Минобороны РФ показало кадры взятия под контроль населенного пункта Меловое

Министерство обороны РФ опубликовало кадры из взятого под контроль российскими военными села Меловое в Донецкой Народной Республике (ДНР). На видео показано, как бойцы ходят по крыше здания в населенном пункте. Один из военных размахивает российским триколором.

Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ, — рассказали в Минобороны.

До этого стало известно, что российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судно было ликвидировано в акватории Черного моря.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан» переброшено на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ. Как отмечается, данное формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.