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03 июля 2025 в 18:42

Когда придут пенсии и пособия в июле 2025-го: составлен график выплат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стал известен график выплат пенсий и пособий в июле 2025 года. Когда россиянам придут деньги?

Когда придут пенсии в июле 2025-го

В июле пенсии будут выплачиваться по стандартному графику, установленному региональными отделениями Соцфонда. Пенсии перечисляют с 3-го по 25-е число каждого месяца. Точная дата зависит от региона и способа получения выплат.

В Москве и Московской области выплаты производятся с 3 по 17 июля по установленному графику. Даты зачисления пенсий через банк в некоторых других регионах такие:

  • 10, 17 и 23 июля — в Курской области;
  • 4, 10, 18 и 22 июля — в Ханты-Мансийском автономном округе;
  • 16 и 21 июля — в Красноярском крае;
  • 16 и 18 июля — выплаты в Ленинградской области.

Для пенсионеров, которые получают пенсию через почтовые отделения, выплаты производятся по утвержденному графику почты, который можно уточнить в почтовом отделении.

Узнать, когда придет пенсия, можно по телефону горячей линии Соцфонда России. Единый номер для всех регионов: 8 (800) 100-00-01. Также уточнить дату получения выплат можно на сайте или лично в отделении СФР, на «Госуслугах» или в банке.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, что с 1 июля 2025 года для работавших пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность в июне, начнется выплата пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Это произойдет автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, страховая часть пенсии для 80-летних россиян удваивается, что повышает их доход. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, если они не получают доплату за возраст. С июля увеличится и размер пенсии для тех, кто содержит иждивенцев.

Когда придут пособия в июле 2025-го

Соцфонд сообщил, что 3, 4 и 8 июля — дни зачисления выплат семьям с детьми на карты и счета. Если дата выплат приходится на выходной день, то денежные средства переводят на банковские счета накануне в рабочий день. Поэтому в этом месяце ежемесячная выплата из материнского капитала осуществляется 4-го, а не 5-го числа.

В Соцфонде напомнили, что деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счет утром, стоит дождаться вечера.

По почте пособия приходят с 1-го по 25-е число месяца, это зависит от графика работы почтового отделения.

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Анастасия Яланская
А. Яланская
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