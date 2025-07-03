В Дании сравнили с ударом отказ США помогать Украине

В Дании сравнили с ударом отказ США помогать Украине Премьер Дании Фредериксен: приостановка помощи США станет ударом для Украины

Приостановка военных поставок США на Украину станет серьезным ударом для Киева, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чьи слова транслировались на сайте Еврокомиссии. Политик отметила, что аналогично это воспримут Европа и НАТО.

Если США решат не предоставлять Украине то, что ей необходимо, это станет серьезным ударом для Украины, Европы и НАТО, — подчеркнула Фредериксен.

Премьер Дании выступила с таким комментарием на совместной пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Политики оценили решение США сократить военную помощь Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение или остановка поставок оружия Киеву приближает завершение СВО. Представитель Кремля также допустил, что причиной такого решения США могут быть пустые склады или нехватка этих вооружений.

Американские журналисты отмечали, что решение приостановить помощь ВСУ указывает на решение Вашингтона выйти из конфликта на Украине. По данным аналитиков, США отстраняются от противостояния.