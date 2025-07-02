В США заявили, что Вашингтон умывает руки в конфликте на Украине

В США заявили, что Вашингтон умывает руки в конфликте на Украине NYT: приостановка поставок оружия ВСУ указывает на выход Вашингтона из конфликта

Решение Вашингтона приостановить поставки ряда вооружений ВСУ указывает на то, что США решили выйти из конфликта на Украине, передает газета The New York Times. По словам аналитиков, хоть и неясно, сколько именно вооружений было включено в список, сигнал прослеживается ясно: Вашингтон отстраняется от противостояния.

Среди вооружений, поставки которых сейчас приостановлены, ракеты для систем ПВО Patriot американского производства, высокоточные артиллерийские снаряды и другие ракеты, которые Украина запускает с истребителей F-16 американского производства. Хотя неизвестно, сколько именно оружия было включено в список, сигнал очевиден: Вашингтон дистанцируется от войны, — сказано в материале.

До этого стало известно, что украинские чиновники оказались в растерянности после решения США о приостановке военной помощи Киеву. В частности, опрошенные политики признались, что были застигнуты врасплох этим шагом Вашингтона.

Ранее сообщалось, что к концу лета у ВСУ могут закончиться боеприпасы. По словам немецких аналитиков, после этого ситуация для Украины станет кризисной. Журналисты добавили, что для Киева наиболее необходимы ракеты для систем ПРО Patriot, а также снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS.