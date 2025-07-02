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02 июля 2025 в 16:56

В США заявили, что Вашингтон умывает руки в конфликте на Украине

NYT: приостановка поставок оружия ВСУ указывает на выход Вашингтона из конфликта

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Решение Вашингтона приостановить поставки ряда вооружений ВСУ указывает на то, что США решили выйти из конфликта на Украине, передает газета The New York Times. По словам аналитиков, хоть и неясно, сколько именно вооружений было включено в список, сигнал прослеживается ясно: Вашингтон отстраняется от противостояния.

Среди вооружений, поставки которых сейчас приостановлены, ракеты для систем ПВО Patriot американского производства, высокоточные артиллерийские снаряды и другие ракеты, которые Украина запускает с истребителей F-16 американского производства. Хотя неизвестно, сколько именно оружия было включено в список, сигнал очевиден: Вашингтон дистанцируется от войны, — сказано в материале.

До этого стало известно, что украинские чиновники оказались в растерянности после решения США о приостановке военной помощи Киеву. В частности, опрошенные политики признались, что были застигнуты врасплох этим шагом Вашингтона.

Ранее сообщалось, что к концу лета у ВСУ могут закончиться боеприпасы. По словам немецких аналитиков, после этого ситуация для Украины станет кризисной. Журналисты добавили, что для Киева наиболее необходимы ракеты для систем ПРО Patriot, а также снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS.

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