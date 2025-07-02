В Европе посчитали, когда у ВСУ закончатся боеприпасы Bild: Украине хватит боеприпасов до конца лета

К концу лета у ВСУ могут закончиться боеприпасы, сообщила газета Bild. В издании отметили, что после этого ситуация для Украины станет кризисной. Журналисты добавили, что для Киева наиболее необходимы ракеты для систем ПРО Patriot, а также снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS.

Украинских запасов хватит до конца лета, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие для ВСУ после прекращения помощи от США. По его словам, в ряду поставщиков могут оказаться Германия, Норвегия и Швеция.

Он добавил, что такие ракеты, как Patriot, являются частью основного воздушного щита для Киева, поэтому их отсутствие сыграет на руку ВС РФ. Кроме того, уточнил военэксперт, недостаток боеприпасов HIMARS также позволит наносить удары по глубоким тылам.